СВОБОДА
Здравствуйте, меня зовут Савва Кабацкий.
Я представитель видео-продакшена СВОБОДА.
Наша команда готова предоставить вам услуги по съемке, монтажу или производству видео под ключ.
Свобода - амбициозное объединение творческих людей, которые готовы на все, чтобы сделать крутой и стильный продукт. Наша миссия - вывести Вас на новый уровень!
❌Опыт работы в сфере видео продакшена 5 лет.
❗Быстрые сроки выполнения работы.
❗Организация полного продакшена любой сложности.
❗Имеем современное виденье и навыки работы с топовым оборудованием в отличии от пятидесятилетних операторов, которые могли вам предложить свои «крутые» услуги.
Наш сайт с работами и информацией svobodafilm.ru
Ждем ваших предложений по работе!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Showreel 201974 просмотра