SVOBODAFILM

Савва SVOBODAFILM

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
СВОБОДА

Здравствуйте, меня зовут Савва Кабацкий. 

Я представитель видео-продакшена СВОБОДА. 

Наша команда готова предоставить вам услуги по съемке, монтажу или производству видео под ключ. 

Свобода - амбициозное объединение творческих людей, которые готовы на все, чтобы сделать крутой и стильный продукт. Наша миссия - вывести Вас на новый уровень!

❌Опыт работы в сфере видео продакшена 5 лет. 

❗Быстрые сроки выполнения работы. 

❗Организация полного продакшена любой сложности.

❗Имеем современное виденье и навыки работы с топовым оборудованием в отличии от пятидесятилетних операторов, которые могли вам предложить свои «крутые» услуги.

Наш сайт с работами и информацией svobodafilm.ru

Ждем ваших предложений по работе!

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