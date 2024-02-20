СВОБОДА

Здравствуйте, меня зовут Савва Кабацкий.

Я представитель видео-продакшена СВОБОДА.

Наша команда готова предоставить вам услуги по съемке, монтажу или производству видео под ключ.

Свобода - амбициозное объединение творческих людей, которые готовы на все, чтобы сделать крутой и стильный продукт. Наша миссия - вывести Вас на новый уровень!

❌Опыт работы в сфере видео продакшена 5 лет.

❗Быстрые сроки выполнения работы.

❗Организация полного продакшена любой сложности.

❗Имеем современное виденье и навыки работы с топовым оборудованием в отличии от пятидесятилетних операторов, которые могли вам предложить свои «крутые» услуги.

Наш сайт с работами и информацией svobodafilm.ru

Ждем ваших предложений по работе!