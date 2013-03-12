UNIX Pro

Оказываю услуги по администрированию UNIX-серверов, сайтов, баз данных, VPS...

Настройка LAMP, Java, Ruby on Rails (RoR), Django, другое.

Любой UNIX, Linux (CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, другое), FreeBSD

Помогу найти проблемы и дыры в безопасности сайта или сервера

Регулярное обслуживание, обновление софта, скриптов и ОС, мониторинг

Мои услуги будут полезны всем интернет-предпренимателям, не имеющим в штате сисадмина: оптимизаторам, вебмастерам, владельцам интернет-магазинов.

Настройка всего с нуля и поддержка существующих проектов. Расследование инцидентов. Восстановление после сбоя.

Тюнинг производительности. Резервное копирование.

Опыт работы — 11 лет в ИТ