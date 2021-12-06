Быстро и качественно - вёрстка сайтов среднего уровня. SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript

Работая со мной вы получите/сэкономите:

Хороший свёрстанный сайт. Код будет валидный, понятный и легко редактируемый, только качество и не более.

Код будет валидный, понятный и легко редактируемый, только качество и не более. Время. Как только получаю заказ, я все свои силы направляю на выполнения вашего заказа, только максимальная концентрация на вашем заказе.

Как только получаю заказ, я все свои силы направляю на выполнения вашего заказа, только максимальная концентрация на вашем заказе. Общение. Каждый раз вы сможете общаться со мной, и узнавать на каком этапе! Если хотите что-то изменить, не проблема - любые ваши желания, Я Сделаю.

После чего я сверстал ваш заказ, все ошибки/доработки и прочее изменения - я Бесплатно примусь за них, и буду вам делать как вы Пожелаете.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive).

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS (Jquery), SCSS, Flexbox (Bootstrap), БЭМ.