Быстро и качественно - вёрстка сайтов среднего уровня. SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript
Работая со мной вы получите/сэкономите:
- Хороший свёрстанный сайт. Код будет валидный, понятный и легко редактируемый, только качество и не более.
- Время. Как только получаю заказ, я все свои силы направляю на выполнения вашего заказа, только максимальная концентрация на вашем заказе.
- Общение. Каждый раз вы сможете общаться со мной, и узнавать на каком этапе! Если хотите что-то изменить, не проблема - любые ваши желания, Я Сделаю.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: chmblife
- Discord: SWEETIS#4396
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive).
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS (Jquery), SCSS, Flexbox (Bootstrap), БЭМ.