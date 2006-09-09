Здравствуйте!

Войнов Михаил Александрович.

Год рождения: 12.08.87

Семейное положение: Холост

Адрес: Костромская область, г.Галич, ул. Металлистов, дом 54, кв. 22 Индекс: 157202

Телефон: Домашний – 8 (237) 41394, Сотовый – 8 906 5222078

Образование: получил средне специальное образование по специальность «Менеджер»

(по отраслям).Дополнительные курсы: Оператор ПК, проходил стажировку на предприятии. Сейчас являюсь студентом в ВУЗЕ по специальность «Экономист по управлению – менеджер»

Опыт работы: Работаю по специальности. По увлечению и по учёбе много печатал.

Знание иностранных языков: Английский язык – базовый.

Владение компьютером: Являюсь пользователем ПК с 11 лет. Участвовал в Городском конкурсе по поиску в Интернете и занял 1-е место. Печатал рефераты, курсовые, дипломные, практические работы; устанавливал и настраивал Операционные системы ( Windows XP, 98, 95, и др.), BIOS. Большой опыт работы с программами: Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access и др.

Личные качества: Трудолюбив, ответственен, самостоятелен, всегда довожу дело до конца, коммуникабельный.

Увлечения: В свободное время занимаюсь спортом.

Пользователь системы Яндекс.Деньги Cчёт: 4100169469582.