icq: 693853681
skype: PRgroupRND
ВКонтакте:
1)Подписчики на личную страницу
1 000 вступивших - 350 р
2) Вступившие живые белыми (законными) методами
с офферной рекламы в группы/паблики/встречи
(все люди абсолютно живые, без последствий для сообществ,
без бана, без списания, без боязни что когда-нибудь они превратятся в собачек)
1 000 вступивших - 350 р
5 000 вступивших - 1500 р
10 000 вступивших - 2800 р
50 000 вступивших - 12 000 р
100 000 вступивших - 22 000 р
150 000с вступивших - 31 500 р
200 000 вступивших - 41 000 р
По критериям:
1000 Живых вступивших от 18-ти лет - 700 р
1000 Живых вступивших по России - 700 р
1000 Живых вступивших по Украине - 700 р
1000 Живых вступивших по Беларуси - 700 р
1000 Живых вступивших по Москве, Питеру, Киеву, Минску - 850 р
NEW:
3) Живые вступившие:
метод - приглашения по онлайну, реклама в приложениях, реклама в сообществах. (паблики/группы)
1000 вступивших – 2000р
По критериям:
пол +700р к цене
Возраст от 18лет +700р к цене
Город(только миллионники) +700р к цене
За сутки вступает около 1000 пользователей
4) Репосты ваших записей Вконтакте. (Люди жмут мне нравится + рассказать друзьям):
1000 репостов – 400 р
10 000 репостов - 2 500 р
30 000 репостов - 6 500 р
5)Комментарии Вконтакте:
1 коментарий - 5 р
100 комментариев - 380 р
500 комментариев -1600 р
1000 комментариев - 2500 р
10 000 комментариев - 23 000 р
6) Накрутка опросов:
1000 опросов на стене - 350р
1000 опросов в группе - 600р
Одноклассники:
1) Живые вступившие с приглашений:
1000 вступивших без критериев - 1900 р
2) Живые вступившие с приглашений по городам:
1000 вступивших по Москве/Питеру/Киеву - 2500 р
1000 вступивших по другим городам - 2900 р
3) Вступившие в группу (качественные боты)
10 000 вступивших - 2000 р
4) Живые вступившие в приложения:
1000 вступивших - 1500 р
10 000 вступивших - 9000 р
FaceBook:
Вступившие боты в fanpage/группу:
1000 участников – 160 р
10 000 участников – 1200 р
Доступны критерии пол, англоязычные/русскоязычные
1000 лайков - 800р
1000 вступивших живых людей в группу/лайков на фан. страницу (Россия и СНГ) – 2 800 руб
1000 вступивших живых людей в группу/лайков на фан. страницу (англоязычные) – 2 000 руб
1000 вступивших живых людей в группу/лайков на фан. страницу (весь мир) – 1 500 руб
YouTube:
1) Накрутка просмотров:
10 000 просмотров - 600 р
100 000 просмотров - 3000 р
1000 000 просмотров - 20 000 р
2) Накрутка комментариев:
100 коментов - 500 р
500 коментов – 1 800 р
1000 коментов – 2 900 р
10 000 коментов - 25 000 р
Instagram:
Живые фолловеры:
5000 живых - 1 900 р
Twitter:
Живые фолловеры:
5000 живых - 1 900 р