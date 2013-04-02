SMM, PR, раскрутка в соц. сетях

icq: 693853681

skype: PRgroupRND

ВКонтакте:

1)Подписчики на личную страницу

1 000 вступивших - 350 р

2) Вступившие живые белыми (законными) методами

с офферной рекламы в группы/паблики/встречи

(все люди абсолютно живые, без последствий для сообществ,

без бана, без списания, без боязни что когда-нибудь они превратятся в собачек)

1 000 вступивших - 350 р

5 000 вступивших - 1500 р

10 000 вступивших - 2800 р

50 000 вступивших - 12 000 р

100 000 вступивших - 22 000 р

150 000с вступивших - 31 500 р

200 000 вступивших - 41 000 р

По критериям:

1000 Живых вступивших от 18-ти лет - 700 р

1000 Живых вступивших по России - 700 р

1000 Живых вступивших по Украине - 700 р

1000 Живых вступивших по Беларуси - 700 р

1000 Живых вступивших по Москве, Питеру, Киеву, Минску - 850 р

NEW:

3) Живые вступившие:

метод - приглашения по онлайну, реклама в приложениях, реклама в сообществах. (паблики/группы)

1000 вступивших – 2000р

По критериям:

пол +700р к цене

Возраст от 18лет +700р к цене

Город(только миллионники) +700р к цене

За сутки вступает около 1000 пользователей

4) Репосты ваших записей Вконтакте. (Люди жмут мне нравится + рассказать друзьям):

1000 репостов – 400 р

10 000 репостов - 2 500 р

30 000 репостов - 6 500 р

5)Комментарии Вконтакте:

1 коментарий - 5 р

100 комментариев - 380 р

500 комментариев -1600 р

1000 комментариев - 2500 р

10 000 комментариев - 23 000 р

6) Накрутка опросов:

1000 опросов на стене - 350р

1000 опросов в группе - 600р

Одноклассники:

1) Живые вступившие с приглашений:

1000 вступивших без критериев - 1900 р

2) Живые вступившие с приглашений по городам:

1000 вступивших по Москве/Питеру/Киеву - 2500 р

1000 вступивших по другим городам - 2900 р

3) Вступившие в группу (качественные боты)

10 000 вступивших - 2000 р

4) Живые вступившие в приложения:

1000 вступивших - 1500 р

10 000 вступивших - 9000 р

FaceBook:

Вступившие боты в fanpage/группу:

1000 участников – 160 р

10 000 участников – 1200 р

Доступны критерии пол, англоязычные/русскоязычные

1000 лайков - 800р

1000 вступивших живых людей в группу/лайков на фан. страницу (Россия и СНГ) – 2 800 руб

1000 вступивших живых людей в группу/лайков на фан. страницу (англоязычные) – 2 000 руб

1000 вступивших живых людей в группу/лайков на фан. страницу (весь мир) – 1 500 руб

YouTube:

1) Накрутка просмотров:

10 000 просмотров - 600 р

100 000 просмотров - 3000 р

1000 000 просмотров - 20 000 р

2) Накрутка комментариев:

100 коментов - 500 р

500 коментов – 1 800 р

1000 коментов – 2 900 р

10 000 коментов - 25 000 р

Instagram:

Живые фолловеры:

5000 живых - 1 900 р

Twitter:

Живые фолловеры:

5000 живых - 1 900 р