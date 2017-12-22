Разработка дизайн-макетов для полиграфии и рекламы; Редакция, коррекция, структурирование материалов и наполнение контентом сайтов и соц. сетей.
Образование:
Воронежский государственный университет: факультет журналистики, специальность: Реклама и связь с общественностью
Повышение квалификации, курсы:
2015 Курс "Основы маркетинга"
ООО ''KIA MOTORS RUS", Маркетинг
2014 Курс "Графические редакторы"
Воронежский государственный университет, Дизайн
Знание графических программ Corel DRAW, Adobe Photoshop.
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