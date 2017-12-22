Разработка дизайн-макетов для полиграфии и рекламы; Редакция, коррекция, структурирование материалов и наполнение контентом сайтов и соц. сетей.

Образование:

Воронежский государственный университет: факультет журналистики, специальность: Реклама и связь с общественностью

Повышение квалификации, курсы:

2015 Курс "Основы маркетинга"

ООО ''KIA MOTORS RUS", Маркетинг

2014 Курс "Графические редакторы"

Воронежский государственный университет, Дизайн

Знание графических программ Corel DRAW, Adobe Photoshop.