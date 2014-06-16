S_B

Саша Бег S_B

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайнер график

Опыт работы более 4-х лет (типография, рекламные агентства)

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