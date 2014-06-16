Дизайнер график
Опыт работы более 4-х лет (типография, рекламные агентства)
---
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ф_007115 просмотров
- Ф_001109 просмотров
- Ф_009116 просмотров
- Мужская футболка с Эк Онг Кар152 просмотра
- 02_мужская футболка103 просмотра
- 05_мужская футболка102 просмотра
- 08_мужская футболка101 просмотр
- Часы с Ом157 просмотров
- Часы (Кундалини йога) Кханда192 просмотра
- Часы (Кундалини йога) Сат Нам170 просмотров
- Массаж Марина Минаева объявление551 просмотр
- Сертификат-приглашение140 просмотров