S_Bobryshev

Создание скриптов продаж. Консультация отделов розницы
Создаю скрипты продаж для отделов продаж и контактных центров.
В услугу входит:
- Стандарты в формате А4 с описанием различных сценариев общения с клиентом.
- Тест для проведения аттестации среди сотрудников
- Инструмент для еженедельной проверки сотрудников.
Оплату принимаю на лицевой счет карты Сбербанка.
Стоимость услуги рассчитывается, исходя из данных, полученных от клиента.
В течение четырех недель после запуска скриптов (раз в неделю) провожу корректировку.
Действие аккаунта приостановлено!