S_Bobryshev

Создание скриптов продаж. Консультация отделов розницы

Создаю скрипты продаж для отделов продаж и контактных центров.

В услугу входит:

- Стандарты в формате А4 с описанием различных сценариев общения с клиентом.

- Тест для проведения аттестации среди сотрудников

- Инструмент для еженедельной проверки сотрудников.

Оплату принимаю на лицевой счет карты Сбербанка.

Стоимость услуги рассчитывается, исходя из данных, полученных от клиента.

В течение четырех недель после запуска скриптов (раз в неделю) провожу корректировку.