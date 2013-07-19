Доброго времени суток!
Меня зовут Светлана и я уже много лет занимаюсь оффлай и онлайн-маркетингом.
Я буду рада помочь Вам в SEO-оптимизации и продвижении сайтов. А так же в написании текстов (копирайтинг, рерайтинг). А поскольку я недавно на этом сайте, за работу возьмусь за скромную оплату, чтобы заслужить доверие и хорошие отзывы.
Сейчас я работаю в команде разработчиков, занимающихся Интернет-проектами развлекательных тематик:
- Альтернативная социальная сеть.
- Приложения в социальных сетях "Вконтакте", "Facebook", "Мой Мир", "Однокласскини".
- Интернет-магазин.
- Многопользовательская онлайн-игра.
Функции:
- Разработка стратегии продвижения и позиционирования Интернет-проектов компании, комплексный Интернет-маркетинг.
- Управление контекстной рекламой в Google Adwords, Яндекс. Директ.
- Трафиковое продвижение в тизерних системах, баннерных сетях.
- Аналитика трафика, расчеты стоимости пользователей, панирование бюджетов полного комплекса работ по PR, мониторинг эффективности работ, ежемесячные и ежеквартальные отчеты.
- Продвижение сайтов в поисковых системах (SEO)
- Анализ и подбор наиболее выгодных условий покупки трафика ( с различными способами оплаты (CPA, CPC, CPM);
- Подготовка рекламных и информационных материалов (баннеров, тизеров, рассылок), копирайгинг
- Продвижение проектов социальных сетях: контент, создание, ведение и наполнение групп и страниц, взаимодействие с целевой аудиторией.
- Написание и рассылка пресс-релизов в средства массовой информации.
- Кросс-активности с партнёрскими группами.
Прошлые проекты:
Сайт американской сети ресторанов-пиццерий.
- Продвижение в поисковиках (подбор ключевых слов, выведение на первые позиции).
- SMM.
- Контент.
- Участие в разработке сайта с онлайн-заказом.
Сайт компании-прокатчика выставочного оборудования:
- Наполнение контентом.
- Оптимизация под поисковики.
- Размещение в каталогах.
- Почтовые рассылки.
Сайт компании- поставщика светодиодных экранов и прочего теле-оборудования из Китая.
- Контроль над созданием нового сайта "с нуля" (подбор движка, наполнение информацией, SEO оптимизация).
- Информационное наполнение (новости, фотоотчеты, каталог продукции).
- Размещение на специализированных сайтах, каталогах.
Сайт клуба-ресторана.
- SMM
- Контент.
Журналистский опыт:
"Комсомольская правда" - 3 года. Тематики: шоу-бизнес, репортажи с событий, криминал.
"Все свои" - 1 год. Мода, музыка, молодежная тематика.
+ Огромное количество пресс-релизов.
Знание графических программ:
Photoshop, Corel Draw (при необходимости предоставляю примеры работ).
Контакты:
Skype: svetlik_v