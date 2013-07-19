SEO оптимизация, интернет-маркетинг, копирайтинг

Доброго времени суток!

Меня зовут Светлана и я уже много лет занимаюсь оффлай и онлайн-маркетингом.

Я буду рада помочь Вам в SEO-оптимизации и продвижении сайтов. А так же в написании текстов (копирайтинг, рерайтинг). А поскольку я недавно на этом сайте, за работу возьмусь за скромную оплату, чтобы заслужить доверие и хорошие отзывы.

Сейчас я работаю в команде разработчиков, занимающихся Интернет-проектами развлекательных тематик:

- Альтернативная социальная сеть.

- Приложения в социальных сетях "Вконтакте", "Facebook", "Мой Мир", "Однокласскини".

- Интернет-магазин.

- Многопользовательская онлайн-игра.

Функции:

- Разработка стратегии продвижения и позиционирования Интернет-проектов компании, комплексный Интернет-маркетинг.

- Управление контекстной рекламой в Google Adwords, Яндекс. Директ.

- Трафиковое продвижение в тизерних системах, баннерных сетях.

- Аналитика трафика, расчеты стоимости пользователей, панирование бюджетов полного комплекса работ по PR, мониторинг эффективности работ, ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

- Продвижение сайтов в поисковых системах (SEO)

- Анализ и подбор наиболее выгодных условий покупки трафика ( с различными способами оплаты (CPA, CPC, CPM);

- Подготовка рекламных и информационных материалов (баннеров, тизеров, рассылок), копирайгинг

- Продвижение проектов социальных сетях: контент, создание, ведение и наполнение групп и страниц, взаимодействие с целевой аудиторией.

- Написание и рассылка пресс-релизов в средства массовой информации.

- Кросс-активности с партнёрскими группами.

Прошлые проекты:

Сайт американской сети ресторанов-пиццерий.

- Продвижение в поисковиках (подбор ключевых слов, выведение на первые позиции).

- SMM.

- Контент.

- Участие в разработке сайта с онлайн-заказом.

Сайт компании-прокатчика выставочного оборудования:

- Наполнение контентом.

- Оптимизация под поисковики.

- Размещение в каталогах.

- Почтовые рассылки.

Сайт компании- поставщика светодиодных экранов и прочего теле-оборудования из Китая.

- Контроль над созданием нового сайта "с нуля" (подбор движка, наполнение информацией, SEO оптимизация).

- Информационное наполнение (новости, фотоотчеты, каталог продукции).

- Размещение на специализированных сайтах, каталогах.

Сайт клуба-ресторана.

- SMM

- Контент.

Журналистский опыт:

"Комсомольская правда" - 3 года. Тематики: шоу-бизнес, репортажи с событий, криминал.

"Все свои" - 1 год. Мода, музыка, молодежная тематика.

+ Огромное количество пресс-релизов.

Знание графических программ:

Photoshop, Corel Draw (при необходимости предоставляю примеры работ).

Контакты:

[email protected]

Skype: svetlik_v