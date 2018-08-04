Фотосъемка - репортажная, семейная, портретная, предметная. Обработка фотографий - ретушь, обтравка, фотомонтаж, коллажи

Имею опыт репортажной, семейной, студийной, портретной и предметной съемки более 7 лет.

Предоставляю профессиональные услуги по: репортажной, семейной и детской фотосъемке, предметной фотосъемке для каталогов и интернет-магазинов.

Крайне внимательно отношусь к потребностям клиентов, как в работе, так и в ценовой политике.

Делаю качественную обработку фотографий:

ретушь,

обтравка,

коррекция недостатков кожи,

цветокоррекция,

кадрирование,

фотомонтаж,

коллажирование и др.

Занимаюсь созданием тематических коллажей, разработкой макетов для полиграфических материалов (листовок, буклетов, календарей, блокнотов, афиш, визиток и т. д.), билбордов, баннеров, логотипов, фирменного стиля.