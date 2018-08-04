S_Malinina

Светлана Малинина S_Malinina

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Фотосъемка - репортажная, семейная, портретная, предметная. Обработка фотографий - ретушь, обтравка, фотомонтаж, коллажи

Имею опыт репортажной, семейной, студийной, портретной и предметной съемки более 7 лет.

Предоставляю профессиональные услуги по: репортажной, семейной и детской фотосъемке,  предметной фотосъемке для каталогов и интернет-магазинов. 

Крайне внимательно отношусь к потребностям клиентов, как в работе, так и в ценовой политике.

Делаю качественную обработку фотографий:

  • ретушь,
  • обтравка,
  • коррекция недостатков кожи,
  • цветокоррекция,
  • кадрирование,
  • фотомонтаж,
  • коллажирование и др.
Занимаюсь созданием тематических коллажей, разработкой макетов для полиграфических материалов (листовок, буклетов, календарей, блокнотов, афиш, визиток и т. д.), билбордов, баннеров, логотипов, фирменного стиля.

Портфолио

Фотосъемка
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 часа
#228
Верстка полиграфии
нет отзывов
$2/час
от $2от 6 часов
#265
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 6 часов
#265
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$4/час
от $4от 6 часов
#632
Баннеры
нет отзывов
$4/час
от $4от 6 часов
#712
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $4от 6 часов
#734
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