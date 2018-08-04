Фотосъемка - репортажная, семейная, портретная, предметная. Обработка фотографий - ретушь, обтравка, фотомонтаж, коллажи
Имею опыт репортажной, семейной, студийной, портретной и предметной съемки более 7 лет.
Предоставляю профессиональные услуги по: репортажной, семейной и детской фотосъемке, предметной фотосъемке для каталогов и интернет-магазинов.
Крайне внимательно отношусь к потребностям клиентов, как в работе, так и в ценовой политике.
Делаю качественную обработку фотографий:
- ретушь,
- обтравка,
- коррекция недостатков кожи,
- цветокоррекция,
- кадрирование,
- фотомонтаж,
- коллажирование и др.
Портфолио
- Обтравка фото, удаление дефектов322 просмотра
Фотосъемка
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$30/час
от $30от 1 часа
#228
Верстка полиграфии
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$2/час
от $2от 6 часов
#265
Наружная реклама
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$5/час
от $5от 6 часов
#265
Иллюстрации и Рисунки
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$4/час
от $4от 6 часов
#632
Баннеры
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$4/час
от $4от 6 часов
#712
Обработка фотографий
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$1/час
от $4от 6 часов
#734