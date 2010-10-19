S_Yanis

Сергей Янис S_Yanis

 
48 летРоссия/Владивосток
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программист PHP, С++, Javascript /AJAX, DOM, MySQL , HTML, CSS, XML

PHP, С++, Javascript /AJAX, DOM, MySQL , HTML, CSS, XML,

Assembler (давний опыт системного программирования: антивирусы, драйвера, графика, 3D графика, звук).

Базовые знания Linux.

Опыт самописных CMS (есть примеры), включая серверные доргенераторы (с интеллектуальной функцией генерации текста).

Хорошее знание форумной CMS vBulletin (на уровне программного кода, включая написание доп. модулей, администрирование).

Отличное владение Photoshop.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSLinuxAjaxPhotoshop