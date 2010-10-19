Программист PHP, С++, Javascript /AJAX, DOM, MySQL , HTML, CSS, XML
PHP, С++, Javascript /AJAX, DOM, MySQL , HTML, CSS, XML,
Assembler (давний опыт системного программирования: антивирусы, драйвера, графика, 3D графика, звук).
Базовые знания Linux.
Опыт самописных CMS (есть примеры), включая серверные доргенераторы (с интеллектуальной функцией генерации текста).
Хорошее знание форумной CMS vBulletin (на уровне программного кода, включая написание доп. модулей, администрирование).
Отличное владение Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!