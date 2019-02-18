Профессиональный переводчик английского языка

Переводчик технической (производство, нефть и газ, наука), научно-популярной и маркетинговой литературы. Имею высшее образование и внушительный опыт инженерной и исследовательской работы в области нефтехимического производства.

Перевожу с 2014 года.