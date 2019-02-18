Профессиональный переводчик английского языка
Переводчик технической (производство, нефть и газ, наука), научно-популярной и маркетинговой литературы. Имею высшее образование и внушительный опыт инженерной и исследовательской работы в области нефтехимического производства.
Перевожу с 2014 года.
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Портфолио
- Архитектура/Перевод документации61 просмотр
- Нефть и газ/Перевод доклада66 просмотров
- Нефть и газ/Перевод доклада68 просмотров
- Производство/Перевод технологической документации77 просмотров
- Нефть и газ/Перевод статьи67 просмотров