S_nastasia_S

Настя S_nastasia_S

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественная робота на результат!

Приветствую Вас на своём аккаунте!С радостью помогу Вам!В совершенстве владею языками такими как немецкий, английский, польский, русский, украинский.Всегда стараюсь усовершенствовать каждый из них, изучая новые правила и поправки. Имею опыт работы в переводе текстов и написании научных работ, редактировании. Я творческий, мечтательный, задумчивый и коммуникабельный человек, с лёгкостью разноображу любой текст, который «заиграет>> новыми красками! Буду рада сотрудничеству!