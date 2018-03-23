S_proektniy

Проектирование механизмов любой сложности / Разработка проектов беседок, бань, летних домов по индивидуальным заказам / Дизайн / Расчет смет

Имею опыт в строительстве домов, беседок, бань "под ключ" 4 года. Профессионально рассчитаю смету на строительство любой сложности. Разрабатываю индивидуально проекты беседок, бань, летних домов из дерева. В данный момент работаю дистанционно на Польскую компанию, которая занимается реализацией и изготовлением сложных 3Д конструкторов из фанеры (wooden.city). Подробнее с продукцией и моделями Вы можете ознакомиться на официальном сайте компании: http://wooden.city/. Спроектирую конструктор и подготовлю чертежи на порезку любой сложности