Студент

Услуги

Копирайтинг по тематикам:

Компьютеры, мобильные телефоны, ИТ, программирование и т.д.

Кальяны, музыка, видео.

Рерайтинг по любым тематики.

Изготовление блогов под-ключ. Входит:

Настройка движка WordPress на безопасность, правильную индексацию, качественную навигацию по блогу.

Уникализация готовых бесплатных шаблонов, настройка виджетов, добавление всех стандартных сервисов для учета посещаемости и популярности блога.

Установка и настройка необходимых плагинов для блога.

При наличии готового контента - внутренняя оптимизация статей под поисковые системы.

А также всякие разные вещи, касаемые движка блога и его раскрутки по договоренности.

Цена от 30$