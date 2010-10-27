Студент
Услуги
Копирайтинг по тематикам:
Компьютеры, мобильные телефоны, ИТ, программирование и т.д.
Кальяны, музыка, видео.
Рерайтинг по любым тематики.
Изготовление блогов под-ключ. Входит:
Настройка движка WordPress на безопасность, правильную индексацию, качественную навигацию по блогу.
Уникализация готовых бесплатных шаблонов, настройка виджетов, добавление всех стандартных сервисов для учета посещаемости и популярности блога.
Установка и настройка необходимых плагинов для блога.
При наличии готового контента - внутренняя оптимизация статей под поисковые системы.
А также всякие разные вещи, касаемые движка блога и его раскрутки по договоренности.
Цена от 30$
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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от $2
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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от $2
от 365 дней
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Переводы
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от $3
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