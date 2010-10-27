Sa7cez

Антон Sa7cez

 
32 годаРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Студент

Услуги

Копирайтинг по тематикам:

Компьютеры, мобильные телефоны, ИТ, программирование и т.д.

Кальяны, музыка, видео.

Рерайтинг по любым тематики.

Изготовление блогов под-ключ. Входит:

Настройка движка WordPress на безопасность, правильную индексацию, качественную навигацию по блогу.

Уникализация готовых бесплатных шаблонов, настройка виджетов, добавление всех стандартных сервисов для учета посещаемости и популярности блога.

Установка и настройка необходимых плагинов для блога.

При наличии готового контента - внутренняя оптимизация статей под поисковые системы.

А также всякие разные вещи, касаемые движка блога и его раскрутки по договоренности.

Цена от 30$

WordPress
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 365 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 5 дней
нет рейтинга