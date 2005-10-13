Доработка сайтов

Я Данила Баров. Я занимаюсь разработкой сайтов на Tilda. В наше время для того, чтобы создать сайт, нужно не просто нарисовать красивый дизайн, а ещё и углубится в процессы самого бизнеса, провести анализ целевой аудитории, посмотреть на все с точки зрения самого заказчика.

За счет любви к своему делу, каждый проект я прорабатываю от начала до конца, учитывая пожелания заказчика и специфику его бизнеса. Ведь сайт – это не только лицо компании, но и инструмент для решения бизнес задач.