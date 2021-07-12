таргетолог ВКонтакте
Чем я могу быть полезным для Вашего бизнеса, проекта:
- Проанализировать Ваши прошлые рекламные кампании на предмет возможных недостатков
- Провести анализ проекта и собрать под него целевую аудиторию.
- Проанализировать кампанию конкурентов и сделать ваше предложение уникальным.
- Создать текстовые и графические рекламные креативы.
- Создать лендинг (сайт) на Tilda.
- Произвести настройку UTM-меток.
- Создать автоматическую цепочку сообщений на Senler.
- Провести анализ данных в Яндекс.Метрике.
- Настроить ретаргетинг.
Имею кейсы:
- по запуску рекламы для онлайн школы английского языка Genius English (реальный проект).
- для вебинара по фейс-фитнесу.
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