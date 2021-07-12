SaVic21

Виктор SaVic21

 
67 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
таргетолог ВКонтакте

Чем я могу быть полезным для Вашего бизнеса, проекта:

  • Проанализировать Ваши прошлые рекламные кампании на предмет возможных недостатков
  • Провести анализ проекта и собрать под него целевую аудиторию.
  • Проанализировать кампанию конкурентов и сделать ваше предложение уникальным.
  • Создать текстовые и графические рекламные креативы.
  • Создать лендинг (сайт) на Tilda.
  • Произвести настройку UTM-меток.
  • Создать автоматическую цепочку сообщений на Senler.
  • Провести анализ данных в Яндекс.Метрике.
  • Настроить ретаргетинг.
Я прошел полный курс обучения на таргетолога ВКонтакте в Университете онлайн- профессий Universus Николая Волосянкова. Выполнил все практические задания и прошел стажировку на реальном проекте.

Имею кейсы:

- по запуску рекламы для онлайн школы английского языка Genius English (реальный проект).

- для вебинара по фейс-фитнесу.