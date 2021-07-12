таргетолог ВКонтакте

Чем я могу быть полезным для Вашего бизнеса, проекта:

Проанализировать Ваши прошлые рекламные кампании на предмет возможных недостатков

Провести анализ проекта и собрать под него целевую аудиторию.

Проанализировать кампанию конкурентов и сделать ваше предложение уникальным.

Создать текстовые и графические рекламные креативы.

Создать лендинг (сайт) на Tilda.

Произвести настройку UTM-меток.

Создать автоматическую цепочку сообщений на Senler.

Провести анализ данных в Яндекс.Метрике.

Настроить ретаргетинг.

Я прошел полный курс обучения на таргетолога ВКонтакте в Университете онлайн- профессий Universus Николая Волосянкова. Выполнил все практические задания и прошел стажировку на реальном проекте.

Имею кейсы:

- по запуску рекламы для онлайн школы английского языка Genius English (реальный проект).

- для вебинара по фейс-фитнесу.