Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте Именно дизайн делает простого посетителя вашим покупателем

Занимаюсь разработкой веб-дизайна, дизайна мобильных приложений и пользовательских интерфейсов на заказ (e-commerce, landing и promo page, корпоративные сайты и моб.приложения для iOS и Android)Навыки:

• Веб дизайн

• Адаптивный дизайн

• Дизайн мобильных приложений (IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE)

• Дизайн пользовательских интерфейсов

• Знание и понимание принципов юзабилити

• Чувство вкуса

Что я ЕЩЁ умею:

• векторные иллюстрации

• дизайн полиграфии

• дизайн упаковки

• разработка логотипов и фирменного стиля