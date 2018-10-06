Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте Именно дизайн делает простого посетителя вашим покупателем
Занимаюсь разработкой веб-дизайна, дизайна мобильных приложений и пользовательских интерфейсов на заказ (e-commerce, landing и promo page, корпоративные сайты и моб.приложения для iOS и Android)Навыки:
• Веб дизайн
• Адаптивный дизайн
• Дизайн мобильных приложений (IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE)
• Дизайн пользовательских интерфейсов
• Знание и понимание принципов юзабилити
• Чувство вкуса
Что я ЕЩЁ умею:
• векторные иллюстрации
• дизайн полиграфии
• дизайн упаковки
• разработка логотипов и фирменного стиля