SabinaImmaeva

Сабина Иммаева

Студент 3го курса Лингвистичего университета в Нижнем Новгороде. Обладаю широкими знаниями в сфере лингвистики - высокий уровень знания английского языка, начальный уровень немецкого. Помимо этого увлекаюсь естественными науками✨Добросовестно и качественно выполню любую работу без временных задержек. Открыта к сотрудничеству Из-за отсутствия опыта в заработке в интернете, первое время даю возможность заказчику предложить свою цену за его работу.