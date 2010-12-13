Sadler

Алексей Sadler

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Начинающий журналист, абитуриент и слушатель подготовительных курсов журфака МПГУ.

В рамках фриланса намереваюсь немного подзаработать, попутно оттачивая владение "печатным словом".

Имею практически неограниченное время для работы и ежедневный доступ в сеть. В связи с небольшим опытом за разработку серьезных по качеству и размеру публикаций пока что не берусь, но верю, что все еще впереди (=

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Редактирование и Корректура
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