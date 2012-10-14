Верстка веб-сайтов

Здравствуйте.

Верстаю html-страницы. Только верстка кода, не занимаюсь натягиванием/установкой/адаптацией под какие-либо CMS. Но верстка практически идеально сядет на разные CMS, если вы уточните, на какую CMS будете её настраивать.

Я не пользуюсь всякого рода мессенджерами (ICQ, Skype, Jabber), но если вы хотите именно данным способом воспользоваться, то имейте в виду, цена будет +50% от изначальной. Цените моё и своё время.