UX/UI дизайнер

Меня зовут Ольга и я UX/UI дизайнер.

Я являюсь новичком в сфере дизайна. Закончила курсы от ТГУ по направлению "Дизайн интерфейсов". Работы выполняю в Figma (Макеты, User Flow, прототипы, Wireframes ). Владею Photoshop, Adobe XD, понимание колористики интерфейсов, знание разговорного английского. Слежу за трендами и обновляю свои профессиональные знания. Навыки UX дизайнера помогают мне добиться от пользователя действий, которые приведут его к нужному вам результату!