SafetymanAAG

Разработать дизайн сайта-визитки для стоматолога
Дизайн сайтов15 заявок
Закрыт
6 лет назад
Проекты по безопасности производственных процессов и условий труда на рабочем месте работника.
Разработать дизайн сайта-визитки для стоматолога
Разработка логотипа для одежды и др. продукции. ТЗ предоставлю исполнителю дополнительно.
Добрый день! Есть идея создать видеоролик для продвижения продукта 1С, у Вас есть опыт создания подобных роликов. Смета для создания ролика? Спасибо. А.Г.
Создание видеролика в формате 2Д (инструктаж по Охране труда). Длительность 10-12 минут. Подробности кандидатам.
Озвучка корпоративной видео презентации (русский язык). Максимальна длительность озвучки 90 мин.