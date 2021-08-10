SaffonnOla

Дизайнер-копирайтер в режиме PRO-активности

Здравствуйте, граждане заказчики!

Меня зовут Ольга, я дизайнер-копирайтер.

Да, да, Вы не ослышались, сейчас поясню как это работает.

Дизайнер по образованию, я более пяти лет проработала в наружной рекламе и более трех - в полиграфии. Поэтому с радостью не только создам как фирменный стиль компании и логотип для вашего личного бренда, но и помогу с оформлением входной группы, банером и многим другим.

Во-вторых, в течение семи лет вплотную освоила навыки копирайта и SEO-копирайта, написания постов для соц. сетей, а также раскрутки и полноценного ведения аккаунтов, начиная с самых азов: составления четкого и грамотного контент-плана и заканчивая полным ведением и продвижением страницы в соц.сетях.

Уверенна, что работа в режиме PR0-активности настолько интересна, что по максимуму активизирует креативное мышление, а мозговой штурм в режиме мгогозадачности заставляет мозг работать на полную катушку.

Если Вше мнение схоже с моим, и мы нашли друг друга, откликайтесь!

Вместе мы сможем свернуть горы. =)