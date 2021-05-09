•Python – имеется опыт разработки нескольких сайтов на фреймворке Django, преимущественно интернет-магазины с немного отличающимся функционалом и библиотеками. А также парсер сайта помещающий результат в файл с расширением .xlsx (Excel)
•HTML/CSS -преимущественно использовался Bootstrap
•MS SQL Server – использование в качестве баз данных в учебных проектах.
•PostgreSQL – использование в качестве баз данных в проектах с использованием Python.
•Redis – использовался как временное хранилище данных для ускорения доступа
•Java, Android – пройден курс «Разработчик на Android» от IT-академии Samsung, курсовая работа была оценена на "отлично"
•C/C++ – выполнение лабораторных проектов
•ОС на базе ядра Linux – работа в течение курса изучения операционных систем
•Prolog, Lisp – выполнение лабораторных проектов