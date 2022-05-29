перепечатко текстов

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей, печать текста с отсканированных документов, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок, набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. А также вывод информации с картинок, аудио, видео и др. источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки, вежливое и комфортное общение, .