Safonov_Stas

Юрист - договорник

Привет, меня зовут Стас.

У меня высшее юридическое образование, специальность "Правоведение". Занимаюсь юридической практикой уже более 8 лет, оказывая правовою помощь и юридическое обслуживание граждан и юридических лиц. Специализируюсь в сферах гражданского, трудового, семейного и жилищного права, хотя за годы работы попадались дела и из других сфер.

Приглашаю всех в сотрудничеству и помните Закон на Вашей стороне))

Спектр оказываемых юридических услуг велик)), так что перечислю часть:

1) разработка гражданско-правовых договоров (дополнительных соглашений, протоколов разногласий сторон и иной переписки), трудовых договоров (контрактов);

2) анализ договоров на риски;

3) консультации по вопросам наследства, трудовым, гражданско-правовым спорам;

4) подготовка обращений, ходатайств, жалоб и т.д.