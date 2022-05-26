Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, которые включают в себя: Печать Текста с отсканированный документов; Печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированный Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, ответственный подход выполнение всех работ в сроки.

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть положение по оформления текста, также можете выслать их.