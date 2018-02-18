Sagyn_Sayat

Hard work pays off

UX/UI дизайн

Могу создать адаптивный макет всех страниц (главная, внутренняя и так далее). Полный анализ целевой аудитории веб-сайта, предпочтении клиентов и на основе этого строю UX. Глубокое размышления над связанными с тематикой цветами, животными, шрифтом и прочим, и на основе этого строю UI.

Адаптивная верстка

веб-страницВерстаю по сетке Bootstrap 4. Верстка адаптивная на всех современных устройствах от смартфонов (320px) до больших десктопов (1920px). Если в макете другая сетка, адаптирую под Bootstrap и верстаю.

Знания JavaScript и Jquery

Знания js и jquery на уровне junior. Могу создать много полезного интерактива и анимации, таких как popup-окна, карусели, css анимация и многое другое. Js и jquery нужны мне преимущественно для верстки.

Посадка на CMS

Опыт посадки на CMS MODx Revolution и Wordpress. Админка будет полностью комфортна и удобна в добавлении, изменении и удалении контента (фото, текста, страниц и так далее). Если вы, или ваш контент-менеджер не имеете знании по работе с CMS, то могу помочь с этим вопросом.