Sagynaiskii

Фриланс-Дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Санжар и я профессиональный фриланс-дизайнер.

Моя специализация - современный и понятный дизайн сайтов, а также разработка айдентики: логотипа и фирменного стиля. Я помогаю моим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество в их бизнесе.

дизайн сайтов (psd, Н Е В Е Р С Т А Ю );

); дизайн наружной и внутренней рекламы;

полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);

дизайн баннера, billboard;

создание логотипов, фирменного стиля

Образование: ИT

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator,Adobe Photoshop, InDesign

Опыт работы в дизайне- более 5 лет