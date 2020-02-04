Sagynaiskii

Фриланс-Дизайнер
Здравствуйте!
Меня зовут Санжар и я профессиональный фриланс-дизайнер.
Моя специализация - современный и понятный дизайн сайтов, а также разработка айдентики: логотипа и фирменного стиля. Я помогаю моим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество в их бизнесе.
- дизайн сайтов (psd, Н Е В Е Р С Т А Ю );
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);
- дизайн баннера, billboard;
- создание логотипов, фирменного стиля
Работаю с графическими программами:
Adobe Illustrator,Adobe Photoshop, InDesign
Опыт работы в дизайне- более 5 лет