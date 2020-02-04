Sagynaiskii

Санжар Сагынай Sagynaiskii

 
26 летКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Фриланс-Дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Санжар и я профессиональный фриланс-дизайнер. 

Моя специализация - современный и понятный дизайн сайтов, а также разработка айдентики: логотипа и фирменного стиля. Я помогаю моим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество в их бизнесе.

  • дизайн сайтов (psd, Н Е  В Е Р С Т А Ю  );
  • дизайн наружной и внутренней рекламы;
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы...);
  • дизайн баннера, billboard;
  • создание логотипов, фирменного стиля
Образование: ИT

     Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator,Adobe Photoshop, InDesign

     Опыт работы в дизайне- более 5 лет

Дизайн сайтаInDesignIllustratorPhotoshop