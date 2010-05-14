Рабочий график: с 13 до 19 часов ежедневно (выходные с 8 до 16).

Контактные данные:

Е-mail: [email protected]

ICQ 602606734

тел: +380990410115

Я новичок, но быстро обучаюсь , много работаю (не менее 6 часов в день не учитывая обучения, часто работаю по ночам). Мне нравится работать в сфере web - дизайна, и я стремлюсь к достижению высшего качества.

На данном этапе могу предложить профессиональную работу в создании:

- GIF - баннеров

- обработке фотографий

- дизайн сайтов по сниженным расценкам

Для некоммерческих проектов готов выполнять работу бесплатно. Качество исполнения играет для меня приоритетное значение.

Эротику, порнографию, магию не предлагать!

Для улучшения качества выполняемой работы необходимо заполнить бриф на ТЗ.

Бриф на создание дизайна сайта http://www.weblancer.net/download/portfolio/1220654/1220654.rtf

Мое портфолио:

http://www.weblancer.net/users/Saharnov92/portfolio/ - портфолио