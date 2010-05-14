Рабочий график: с 13 до 19 часов ежедневно (выходные с 8 до 16).
Контактные данные:
Е-mail: [email protected]
ICQ 602606734
тел: +380990410115
Я новичок, но быстро обучаюсь , много работаю (не менее 6 часов в день не учитывая обучения, часто работаю по ночам). Мне нравится работать в сфере web - дизайна, и я стремлюсь к достижению высшего качества.
На данном этапе могу предложить профессиональную работу в создании:
- GIF - баннеров
- обработке фотографий
- дизайн сайтов по сниженным расценкам
Для некоммерческих проектов готов выполнять работу бесплатно. Качество исполнения играет для меня приоритетное значение.
Эротику, порнографию, магию не предлагать!
Для улучшения качества выполняемой работы необходимо заполнить бриф на ТЗ.
Бриф на создание дизайна сайта http://www.weblancer.net/download/portfolio/1220654/1220654.rtf
Мое портфолио:
http://www.weblancer.net/users/Saharnov92/portfolio/ - портфолио
- Без названия150 просмотров
- Без названия136 просмотров
- Без названия153 просмотра
- Без названия161 просмотр
- Без названия131 просмотр
- Без названия137 просмотров
- Без названия139 просмотров
- Без названия141 просмотр
- Без названия129 просмотров
- Без названия132 просмотра
- Интернет магазин одежды203 просмотра
- Фото портфолио182 просмотра