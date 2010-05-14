Saharnov92

Андрей Сахарнов Saharnov92

 
31 годУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Рабочий график: с 13 до 19 часов ежедневно (выходные с 8 до 16).

Контактные данные:

Е-mail: [email protected]

ICQ 602606734

тел: +380990410115

Я новичок, но быстро обучаюсь , много работаю (не менее 6 часов в день не учитывая обучения, часто работаю по ночам). Мне нравится работать в сфере web - дизайна, и я стремлюсь к достижению высшего качества.

На данном этапе могу предложить профессиональную работу в создании:

- GIF - баннеров

- обработке фотографий

- дизайн сайтов по сниженным расценкам

Для некоммерческих проектов готов выполнять работу бесплатно. Качество исполнения играет для меня приоритетное значение.

Эротику, порнографию, магию не предлагать!

Для улучшения качества выполняемой работы необходимо заполнить бриф на ТЗ.

Бриф на создание дизайна сайта http://www.weblancer.net/download/portfolio/1220654/1220654.rtf

Мое портфолио:

http://www.weblancer.net/users/Saharnov92/portfolio/ - портфолио

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
xthtpjdf
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Дизайн "шапки" сайта
Андрей продемонстрировал профессионализм в своём деле. По завершении конкурса с моей стороны были просьбы кое-что подредактировать, изменить, что и было сделано Андреем в кратчайший срок и надлежащим качеством! Благодарю!
Четко поставленное задание. Всегда был на связи, давал уточнения и пояснения. Приятно и легко работать. Своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
softis
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта по образу
Андрей прекрасно справился с задачей, очень оперативно. Рекомендую.
Алексей - отличный заказчик. Задача была поставлена четко, работа оплачена в срок. Было приятно общаться и сотрудничать !
Ответный отзыв
liveexpert
Олег 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$7
10 баллов
14 лет назад
Баннер для проекта LiveExpert.ru в ЖЖ
Все сделал четко и быстро.
Грамотно составленное тех. задание. После предоставления эскиза сразу была проведена предоплата. Добропорядочный человек. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
raz2pli
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Баннер для главной страницы сайта
Отличный исполнитель, рекомендую! Доступность в общении, всегда прислушивается к пожеланиям, предоставляет несколько вариантов, также немаловажно, что делает работу не только качественно, но и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи. После предоставления эскиза была произведена предоплата, после окончания работы полная оплата. Приятно было работать и общаться, спасибо Вам большое.
Ответный отзыв
hochuinfo
Денис 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Конкурс на баннер в формате gif
Хорошо проделанная работа, спасибо.
Баннеры
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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