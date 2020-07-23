Контекстная реклама Гугл и Яндекс

Не получается оптимизировать рекламу вашего сайта в поисковых системах? Недостаточно трафика на вашем сайте? Тогда я помогу вам настроить вашу рекламную кампанию в Гугл Эдворд и Яндекс Директ. Составлю продающие заголовки и текст объявления. Подберу максимальное количество ключевых слов и минус-слов, чтобы ваша реклама показывалась максимально целевой аудитории. Настрою геотаргетинг и время показов. и Кончно же буду отчитываться за каждую потраченную копейку. Обращайтесь!