Открыт для интересных заказов и готов к сотрудничеству.

Привет)

Меня зовут Александр. Я разрабатываю лендинги, многостраничные сайты, баннеры, промо-сайты и афиши.

Выпускник школы веб-дизайна WDI.

Я имею понятие о модульных сетках и прототипах, отличаю шрифты с засечками и без : D

В работе над проектом применяю четыре навыка веб-дизайнера:

- Знаю, как управлять вниманием пользователя на сайте;

- В работе использую правила построение композиции блоков и объектов;

- Ещё имею навык верстки и редактуры текста и объектов в макета;

- Использую основы типографики, чтобы текст на сайте понятно читать и переживать эмоции соответствующие теме проекта.

В рамках этого кворка в конце работ, получите готовый под верстку PSD файл дизайна лендинга.

Файлы из макета: шрифты, цвета, иконки и изображения предоставляю.

Дизайн решает задачи.

Задача готова на 100%, если проект:

1) Эргономичен;

2) Пользователь понимает, как пользоваться;

3) Легко воспринимается.