Привет)
Меня зовут Александр. Я разрабатываю лендинги, многостраничные сайты, баннеры, промо-сайты и афиши.
Выпускник школы веб-дизайна WDI.
Я имею понятие о модульных сетках и прототипах, отличаю шрифты с засечками и без : D
В работе над проектом применяю четыре навыка веб-дизайнера:
- Знаю, как управлять вниманием пользователя на сайте;
- В работе использую правила построение композиции блоков и объектов;
- Ещё имею навык верстки и редактуры текста и объектов в макета;
- Использую основы типографики, чтобы текст на сайте понятно читать и переживать эмоции соответствующие теме проекта.
В рамках этого кворка в конце работ, получите готовый под верстку PSD файл дизайна лендинга.
Файлы из макета: шрифты, цвета, иконки и изображения предоставляю.
Дизайн решает задачи.
Задача готова на 100%, если проект:
1) Эргономичен;
2) Пользователь понимает, как пользоваться;
3) Легко воспринимается.