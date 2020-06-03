3D-моделирование и визуализация (интерьеры, предметное моделирование)

Работаю в 3DS Max'е около 10 лет в качестве хобби. В основном осваивал 3DS Max самостоятельно, в декабре 2019 закончил курсы моделирования и визуализации с помощью Corona Renderer. Есть небольшой опыт риггинга, создания разверток. В Adobe Photoshop создаю текстуры и обрабатываю изображения.

Имеется сертификат Autodesk по программному обеспечению 3DS Max.

Увлекаюсь созданием анимационных видео и музыки.