3D-моделирование и визуализация (интерьеры, предметное моделирование)
Работаю в 3DS Max'е около 10 лет в качестве хобби. В основном осваивал 3DS Max самостоятельно, в декабре 2019 закончил курсы моделирования и визуализации с помощью Corona Renderer. Есть небольшой опыт риггинга, создания разверток. В Adobe Photoshop создаю текстуры и обрабатываю изображения.
Имеется сертификат Autodesk по программному обеспечению 3DS Max.
Увлекаюсь созданием анимационных видео и музыки.
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Портфолио
- Рояль40 просмотров
- Клип39 просмотров
- Визуализация интерьера квартиры в Токио45 просмотров
3D-графика
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