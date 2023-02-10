Said_Safarov

Frontend Developer

Здравствуйте! Меня зовут Саид, я фронтед-разработчик. Имею высшее техническое образование в сфере Программной Инженерии , заканчиваю магистратуру по Направлению «Компьютерный анализ и интерпретация данных» Сейчас я в поиске различных интересных для меня заказов

Разрабатываю фронтенд уже больше 2,5 лет. Работал на различных проектах - бетинг, есом, крипта ,коммерческие продукты, обучал ребят школьников разработке. У меня есть опыт руководства командой из трех человек, работаю по Скраму. А еще я люблю верстку :) Мой стек : React , TypeScript, ES6, Gulp ,HTML, CSS, Less, Sass, Figma Git, Jira. Давайте общаться?) Тг: @Said0906