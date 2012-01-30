Saifa_Diaz

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
Диплом об окончании Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования « Кемеровский государственный университет культуры и искусств»
Квалификация « Информатик- аналитик»
По специальности» Прикладная информатика( в информационной сфере)»
От 30.01.2012 года
Курсовые работы по темам « Технология электронной доставки документов», «Исследование Интернет –ресурсов» « Проектирование базы данных « Учет продаж недвижимости»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Сертификат об окончании курса обучения «Консультант Плюс/ Технология ПРОФ от. 31.03.2011 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Владение программами- Word,Excel,Photoshop, AdobeDreamweaver,CorelDraw.
Знание английского языка.
Опыт работы в международной компании, в отделе Мониторинга и Аналитики.
Быстрая обучаемость, ответственность и целеустремленность.
Постоянное саморазвитие и совершенствование профессиональных навыков.