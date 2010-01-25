Здравствуйте! Нужен исполнитель - сверстать готовый шаблон для Amiro.CMS пакет-бизнес. От вас жду сроки и цены, оплата по факту выполненной работы любым удобным вам способом.
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо организовать обмен данными между локальной MySQL и 1с 8.1 При нажатии, весь товар (номенклатура) выгружается из MySQL в 1с и грамотно там распределяется. при след нажатии данные будут обновляться, то-есть те товары которые не добавлялись ...Базы данных9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт вида: www.site.ru в нём 2 ссылки на www.site.ru/day/ и www.site.ru/night/ Оба они работают на Joomla Необходимо сделать тот. плеер который уже стоит в расширениях, или найти альтернативный. И сделать так, чтоб музыка при переходах ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть 2 сайта ввида: www.site.ru/day/ и www.site.ru/night/ На обоих стоит CMS Joomla, и поставлено расширение плеер. Необходимо сделать так, чтоб плеер играл даже, после перехода по другим страницам и не сбрасывался.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу по английскому языку, а именно : перевести текст 5 листа А4 из книги и 4 листа по 12-14 предложений на странице. Готов выслушать Ваши предложения по стоимости.Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать ЧПУ ссылки из вида: http://site.ru/index.php?go=index в http://site.ru/index для всех страниц сайта, примерно: 10 страниц. Сайт самописныйЗакрыт13 лет назад
Необходимо скопировать примерно 3000 наименований товара, с 2 разных сайтов в один 1. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. 2. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. В связи с тем, что ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать парсер каталога товаров с интернет-магазина (ссылку в лс) в интернет-магазина на движке AmiroCMS, парсер должен быть интегрирован в административную панель интернет-магазина (в виде плагина). Что это и как это сделать тут: http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki Краткое техническое задание: У ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать парсер каталога товаров с интернет-магазина (ссылку в лс) в интернет-магазина на движке AmiroCMS, парсер должен быть интегрирован в административную панель интернет-магазина (в виде плагина). Краткое техническое задание: У парсера должно быть: 1. Настройки его работы 2. Показ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $137
Требуется специалист, имеющий опыт в написании парсеров. Задача - написать парсер для каталога товаров и автоматизировать обновления.Закрыт13 лет назад
Сколько будет стоить, создать аналог интернет магазина, как например: www.komus.ru - на примерно таком уровне, с таким функционаломСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать скрипт, с панелью администрирования, для парсинга товара из интернет-магазина, в интернет магазин на AmiroCMS, так-же дополнение: перенос базы товаров в 1с 8.1 (возможен вариант: создания таблицы для обработчика). Подробнее при личном общении.Закрыт13 лет назад
Необходимо написать парсер. Парсер с 1 интернет магазина в другой соответственно. Парсер должен сначала скопировать весь каталог, далее должен его обновлять. Расширенное управление парсером через админ панель. Парсер ставить на AmiroCMS. Важно!!! Рассматриваю только те заявки которые будут ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Во общем, необходимо нарисовать комплект вещей, для игры Шлем - 1 Нож - 1 Перчатки - 1 Кольцо - 1 Пояс - 1 Сапоги - 1 Кулон - 1 Кальчуга - 1 Броня - 1 Наручи - 1 игра: neverlands точка ruАнимация18 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть женский фитнес клуб. Для его оформления внутри необходимо найти и отредактировать, приведя к единому стилю.. фотографии (в итоге, должны будут получиться плакаты на стены) Фотографии на тематику женского фитнеса, без так сказать пошлостей..))), сколнно к ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходим качественный скрипт поиска для ShopCMS Хорошие цены, хорошие сроки.) Ориентир качественного поисковика как на www.komus(точка)ru Сайт той-же тематики Без цен и сроков заявки не рассматриваюВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Был создан сайт (по тюнингу авто) Необходимо наполнить приятным контентом) + сео-оптимизированным. Материала для работы нет. Всё будет складываться из личного общения... Задаёте вопросы, отвечаю, .... задаёте вопросы - отвечаю... , - пишите текст. Цены, скорость.. выполнения работы Без: кол-во ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
Магазин ShopCMS. Необходимо сделать автоматизированную замену... тоесть, чтоб не приходилось ничего делать... а всю делалось само и сразу, а именно. есть ссылка следующего вида: http://www.сайт.net/tehnika.html ... нужно чтоб, было: с товарами тоже самое.... В итоге зайдя ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна копия данного скрипта (только на указанной странице): http://www.seolib.ru/script/pop/ Цена, срок?!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать скрипт, который будет выполнять следующее: Интернет-магазина на ShopCMS (www.shopcms(точка)ru от туда можно скачать пробную версию) и на ней написать скрипт, протестировать.. и уже отлаженную версию буду заливать в свой магазин. Необходимо: Чтоб помимо цены, старой ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад