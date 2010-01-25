Saimen

Евгений Пахнёв Saimen

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сверстать готовый дизайн для Amiro.CMS

    Здравствуйте! Нужен исполнитель - сверстать готовый шаблон для Amiro.CMS пакет-бизнес. От вас жду сроки и цены, оплата по факту выполненной работы любым удобным вам способом.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обмен данными между MySQL и 1с

    Необходимо организовать обмен данными между локальной MySQL и 1с 8.1 При нажатии, весь товар (номенклатура) выгружается из MySQL в 1с и грамотно там распределяется. при след нажатии данные будут обновляться, то-есть те товары которые не добавлялись ...

    MySQL
    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить в Joomla

    Здравствуйте. Есть сайт вида: www.site.ru в нём 2 ссылки на www.site.ru/day/ и www.site.ru/night/ Оба они работают на Joomla Необходимо сделать тот. плеер который уже стоит в расширениях, или найти альтернативный. И сделать так, чтоб музыка при переходах ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плеер для Joomla

    Есть 2 сайта ввида: www.site.ru/day/ и www.site.ru/night/ На обоих стоит CMS Joomla, и поставлено расширение плеер. Необходимо сделать так, чтоб плеер играл даже, после перехода по другим страницам и не сбрасывался.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести текст

    Необходимо выполнить контрольную работу по английскому языку, а именно : перевести текст 5 листа А4 из книги и 4 листа по 12-14 предложений на странице. Готов выслушать Ваши предложения по стоимости.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • ЧПУ

    Сделать ЧПУ ссылки из вида: http://site.ru/index.php?go=index в http://site.ru/index для всех страниц сайта, примерно: 10 страниц. Сайт самописный

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирование каталога товаров

    Необходимо скопировать примерно 3000 наименований товара, с 2 разных сайтов в один 1. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. 2. Сайт, копировать: картинки, описание, характеристики если будут попадаться, название. В связи с тем, что ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер

    Необходимо написать парсер каталога товаров с интернет-магазина (ссылку в лс) в интернет-магазина на движке AmiroCMS, парсер должен быть интегрирован в административную панель интернет-магазина (в виде плагина). Что это и как это сделать тут: http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki Краткое техническое задание: У ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг

    Необходимо написать парсер каталога товаров с интернет-магазина (ссылку в лс) в интернет-магазина на движке AmiroCMS, парсер должен быть интегрирован в административную панель интернет-магазина (в виде плагина). Краткое техническое задание: У парсера должно быть: 1. Настройки его работы 2. Показ ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер товара для интернет-магазина и 1с

    Необходимо написать скрипт, с панелью администрирования, для парсинга товара из интернет-магазина, в интернет магазин на AmiroCMS, так-же дополнение: перенос базы товаров в 1с 8.1 (возможен вариант: создания таблицы для обработчика). Подробнее при личном общении.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер

    Необходимо написать парсер. Парсер с 1 интернет магазина в другой соответственно. Парсер должен сначала скопировать весь каталог, далее должен его обновлять. Расширенное управление парсером через админ панель. Парсер ставить на AmiroCMS. Важно!!! Рассматриваю только те заявки которые будут ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать комплект вещей

    Во общем, необходимо нарисовать комплект вещей, для игры Шлем - 1 Нож - 1 Перчатки - 1 Кольцо - 1 Пояс - 1 Сапоги - 1 Кулон - 1 Кальчуга - 1 Броня - 1 Наручи - 1 игра: neverlands точка ru

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотографии для фитнес клуба

    Есть женский фитнес клуб. Для его оформления внутри необходимо найти и отредактировать, приведя к единому стилю.. фотографии (в итоге, должны будут получиться плакаты на стены) Фотографии на тематику женского фитнеса, без так сказать пошлостей..))), сколнно к ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт поиска

    Необходим качественный скрипт поиска для ShopCMS Хорошие цены, хорошие сроки.) Ориентир качественного поисковика как на www.komus(точка)ru Сайт той-же тематики Без цен и сроков заявки не рассматриваю

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    Был создан сайт (по тюнингу авто) Необходимо наполнить приятным контентом) + сео-оптимизированным. Материала для работы нет. Всё будет складываться из личного общения... Задаёте вопросы, отвечаю, .... задаёте вопросы - отвечаю... , - пишите текст. Цены, скорость.. выполнения работы Без: кол-во ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • ЧПУ ссылки

    Магазин ShopCMS. Необходимо сделать автоматизированную замену... тоесть, чтоб не приходилось ничего делать... а всю делалось само и сразу, а именно. есть ссылка следующего вида: http://www.сайт.net/tehnika.html ... нужно чтоб, было: с товарами тоже самое.... В итоге зайдя ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт отображения накрутки цен

    Необходимо написать скрипт, который будет выполнять следующее: Интернет-магазина на ShopCMS (www.shopcms(точка)ru от туда можно скачать пробную версию) и на ней написать скрипт, протестировать.. и уже отлаженную версию буду заливать в свой магазин. Необходимо: Чтоб помимо цены, старой ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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