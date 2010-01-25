Здравствуйте. Есть сайт вида: www.site.ru в нём 2 ссылки на www.site.ru/day/ и www.site.ru/night/ Оба они работают на Joomla Необходимо сделать тот. плеер который уже стоит в расширениях, или найти альтернативный. И сделать так, чтоб музыка при переходах ...