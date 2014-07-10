Общение с клиентами (skype, isq, чат, тикеты), мониторинг серверов (zabbix), перенос сайтов разной сложности с различных панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel), установка CMS, панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel), php различных версий, установка и настройка различных модулей php.
Умения и навыки:
• Знание работы хостинг – услуг.
• Общение с клиентами - консультирование клиентов по общим и техническим вопросам, решение технических проблем.
• Установка и настройка nginx, Apache, MySQL, exim, ClamAV.
• Мониторинг серверов, определение и устранение причин высокой нагрузки.
• Перенос сайтов разной сложности с различных панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel).
• Установка CMS.
• Установка панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel).
• Установка php различных версий, а так же установка и настройка модулей php.
• Работа с ОС Linux (CentOS 5-6.5,Debian 5-7,Ubuntu 8,04-13,10).
• Работа с ОС Windows 98/2000/XP/Vista/Seven/Windows 8-8.1.
• Имеются знания в области HTML4-5 и PHP 5.x.