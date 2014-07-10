Администрирование, настройка linux серверов, техническа поддержка и помощь.

Общение с клиентами (skype, isq, чат, тикеты), мониторинг серверов (zabbix), перенос сайтов разной сложности с различных панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel), установка CMS, панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel), php различных версий, установка и настройка различных модулей php.

Умения и навыки:

• Знание работы хостинг – услуг.

• Общение с клиентами - консультирование клиентов по общим и техническим вопросам, решение технических проблем.

• Установка и настройка nginx, Apache, MySQL, exim, ClamAV.

• Мониторинг серверов, определение и устранение причин высокой нагрузки.

• Перенос сайтов разной сложности с различных панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel).

• Установка CMS.

• Установка панелей управления (ISP, DirectAdmin, CPanel).

• Установка php различных версий, а так же установка и настройка модулей php.

• Работа с ОС Linux (CentOS 5-6.5,Debian 5-7,Ubuntu 8,04-13,10).

• Работа с ОС Windows 98/2000/XP/Vista/Seven/Windows 8-8.1.

• Имеются знания в области HTML4-5 и PHP 5.x.