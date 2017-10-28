Начинающий фрилансер, уже имею опыт написания текстов для постоянных работодателей.
31 год, образование высшее (Киевский Национальный Экономический Университет, факультет международной экономики, магистр).
Свободно могу общаться и писать на русском, украинском и английском языках.
Специалист с более чем тринадцатилетним опытом по продаже элитных вещей (по сути, любых элитных вещей. Возможно, могу продавать и обычные вещи, но как-то никогда не складывалось попробовать).
Имею опыт создания и раскрутки компаний и проектов.
Люблю читать и писать, ходить в театр, слушать и писать музыку (FL-studio или просто фортепиано), играть и смотреть игры в баскетбол.
Пунктуален и ответственен, педантичен до занудства.
Мы с Вами сработаемся, если:
- Вас устроит моя кандидатура на роль исполнителя Вашей задачи;
- Вас не смущает необходимость максимально чётко формулировать задачу;
- Вы готовы выполнять свои обязательства так же безусловно, как я всегда выполняю свои.
Основной принцип в работе и в жизни - всегда выполняю свои обещания, и не терплю, когда люди не выполняют свои.
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