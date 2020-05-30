Навыки и знания:
1) Имеется немалый опыт работы с CMS Wordpress, Bitrix и OpenCart:
2) Хорошо разбираюсь в языках HTML и CSS:
3) Также есть навыки в копирайтинге;
4) На уровне Intermediate знаю Английский язык;
5) Русским языком владею в совершенстве как в письменной, так и в устной форме.
6) Качественно делаю обработку изображений
Дополнительно: В совершенстве владею графическим редактором Adobe Photoshop и на полу-профессиональном уровне Adobe Illustrator.
Мои обязанности на предыдущем месте работы:
1) Создание и ведение продукции в каталогах, добавление характеристик и описания, сбор и публикация отзывов.
2) Художественное оформление сайтов, поиск и редактура фото-видеоматериала.
3) Обработка фото (цветокоррекция, удаление фона, реставрация, ретушь ) в графических редакторах Adobe Photoshop и Adobe Lightroom.
4) Ведение и продвижение сайтов в соц.сетях.
5) Корректировки, обработка, работа с ценами, остатками товаров и тп
6) подготовка email-рассылок для клиентов и партнеров.
Достижения: успешно сотрудничал с одной из крупнейших компаний на Северном Кавказе и участвовал в разработке двух сайтов для этой компании.