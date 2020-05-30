О навыках, знаниях и обязанностях на предыдущем месте работы.

Навыки и знания:

1) Имеется немалый опыт работы с CMS Wordpress, Bitrix и OpenCart:

2) Хорошо разбираюсь в языках HTML и CSS:

3) Также есть навыки в копирайтинге;

4) На уровне Intermediate знаю Английский язык;

5) Русским языком владею в совершенстве как в письменной, так и в устной форме.

6) Качественно делаю обработку изображений

Дополнительно: В совершенстве владею графическим редактором Adobe Photoshop и на полу-профессиональном уровне Adobe Illustrator.

Мои обязанности на предыдущем месте работы:

1) Создание и ведение продукции в каталогах, добавление характеристик и описания, сбор и публикация отзывов.

2) Художественное оформление сайтов, поиск и редактура фото-видеоматериала.

3) Обработка фото (цветокоррекция, удаление фона, реставрация, ретушь ) в графических редакторах Adobe Photoshop и Adobe Lightroom.

4) Ведение и продвижение сайтов в соц.сетях.

5) Корректировки, обработка, работа с ценами, остатками товаров и тп

6) подготовка email-рассылок для клиентов и партнеров.

Достижения: успешно сотрудничал с одной из крупнейших компаний на Северном Кавказе и участвовал в разработке двух сайтов для этой компании.