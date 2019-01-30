Моушн-Дизайнер. Монтажёр. Аниматор. Художник.

Художник. Образование среднее-специальное (Художник-мастер масленой живописи). Знание After Effects, Premier, Da Vinci, Mokka, Photoshop, Flash, Animate, Illustrator. Знание основных принципов анимации, композиции, хорошее виденье цвета, художественный вкус. Ответственный, пунктуальный.

Мои видео-работы можно найти на канале: https://www.youtube.com/channel/UCHBw7DlAXTeOKx2Fy-GnrYA

А так же здесь: https://vk.com/sakibee

Хорошо справляюсь с анимацией, шейповой, покадровой. Монтаж, Ротобрашинг, Кеинг, Трэкинг, цветокор. Часто бываю дома. Почти всегда на связи.