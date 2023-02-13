Дизайнер (интересные персонажи, логотипы, обои)
Очень люблю рисовать, с удовольствием выполню любой ваш заказ!
Работаю с векторной графикой
Выполняю работы в Adobe Illustrator
Логотипы
Векторные изображения
Постеры
Иконки, стикеры
Рисую персонажей, абсолютно в любой позе, одежде и с разнообразными фонами. Люблю работать с разными стилями и цветовыми гаммами. Логотипы только начинаю делать, но, возможно, свежий ум может стать для вас находкой!
Портфолио
- Персонаж Garou из аниме:"One punch man"12 просмотров
- Персонаж Garou из аниме:"One punch man"41 просмотр
- Персонаж Garou из аниме:"One punch man"7 просмотров
- Персонаж Garou из аниме:"One punch man"30 просмотров
- Логотип для компании "Cryptoya"4 просмотра
- Персонаж6 просмотров
- Персонаж Garou из аниме:"One punch man"13 просмотров