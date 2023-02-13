Дизайнер (интересные персонажи, логотипы, обои)

Очень люблю рисовать, с удовольствием выполню любой ваш заказ!

Работаю с векторной графикой

Выполняю работы в Adobe Illustrator

Логотипы

Векторные изображения

Постеры

Иконки, стикеры

Рисую персонажей, абсолютно в любой позе, одежде и с разнообразными фонами. Люблю работать с разными стилями и цветовыми гаммами. Логотипы только начинаю делать, но, возможно, свежий ум может стать для вас находкой!