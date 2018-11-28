Saladinov

Исмаил Саладинов Saladinov

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vitmak38
Виктор 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Обновление сайта
Все отлично
Фанат своего дела)
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Обновление сайта
Рекомендую!
Отличная работа!
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Обновление сайта
Рекомендую Исмаила к сотрудничеству!
Рекомендую.
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Обновление сайта
Рекомендую Исмаила к сотрудничеству! Всегда на связи и приятен в общении)
Спасибо за проделанную работу. Все быстро и качественно!
Ответный отзыв
vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Дизайн приложения
Исмаил отличный заказчик! Четко поставлена задача, человек знает, что хочет получить в итоге, это очень облегчает работу. Заказчик приятен в общении, оплата последовала незамедлительно после утверждения проекта. Рекомендую всем, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Рекомендую, отличный дизайнер! С работой справился отлично!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов