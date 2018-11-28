При сборке на xcode выходит ошибка. Скрин ошибки прикрепил.
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Полностью перенести сайт на новый движок. Сайт astanakover.kzСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Отправляю приложение в а App store и в последний момент выходит ошибка. Скриншот ошибки прикреплю.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть около 20к картинок с весом по 30-50 кб. Нужно сжать до 3 - 5 кб, без потери качества. Формат PNG для приложенияОбработка фотографий20 заявокЗакрыт5 лет назад
Проект для мобильных платформ на юнити. В данный момент стоит реклама от адмоб. Нужна возможность загрузки своей рекламы через подобный сервис как адмоб либо жду ваши предложения.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Проект для мобильных платформ на юнити. В данный момент стоит реклама от адмоб. Нужна возможность загрузки своей рекламы через подобный сервис как адмоб либо жду ваши предложения.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Заполняется кэш сайта при каждом входе поситетеля на сайт, приходится в ручную удалять. Нужно чтоб автоматический удалялось или же чтоб размер не менялся. Сайт www.astanakover.kzЗавершен6 лет назад
- $25
Нужно настроить сайт, чтобы заказ с корзины пользователя приходил на почту администратора.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно перевести сайт на https и подключить ssl-сертификатЗавершен6 лет назад
- $30
Заполняется кэш сайта при каждом входе поситетеля на сайт, приходится в ручную удалять. Нужно чтоб автоматический удалялось или же чтоб размер не менялся. Сайт www.astanakover.kzЗавершен6 лет назад
1. Заполняется кэш сайта при каждом входе поситетеля на сайт, приходится в ручную удалять. Нужно чтоб автоматический удалялось или же чтоб размер не менялся. 2. Сайт долго запускается. Нужно чтоб сразу открывался. ...Завершен6 лет назад
Создание приложения на двух платформах android и ios. Как должно работать: При старте пользователь должен себя сфотографировать, далее на фотографий пользователя будет накладываться пнг картинки. И конечный результат можно поделиться в соц сетях. ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать 80 животных и 5 иконок для кнопок. Сделать нарезки из 5 картинок для пазла.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно создать приложение на Android и IOS с 3Д объектами и около 70 анимациями а также приложение должен обновлятся через вэб сервер.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно настроить веб-сервер (на хостинге) через Plesk. Задача этого веб-сервера: отдавать по URL 4 разных файл. И описать способ изменения (загрузка других файлов) этих файловСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для развивающей игры детей нужна анимация около 200 объектов. Прикрепляю аналог приложения для понимания но только там в основном статичные объекты а так же тех задание которое нужно.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен сайт для цветочного магазина! Много писать не буду, вот пример: http://buket.od.ua/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создание сайта для бронирования номеров в гостиницах. 1 Возможность бронирования и оплаты номеров в гостинице. 2 Удобство выбора удобного номера по запросам посетителей. 3 Создание личных кабинетов для гостей гостиницы а так ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо настроить ПО так чтоб курсор мышки работала в программе. Раньше работала через сенсор ввода Flatfrog который был подключен через lan кабель из за того что сенсор полностью перестал работать я поменял на другую которая ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Выкладываю аналогичный сайт для понимания http://ademy.kz/, и еще важным аспектом является оптимизация сайта в поисковых системах и дальнейшее обслуживание сайта. Жду ваши предложения по времени и стоимости.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад