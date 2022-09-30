Salamsho00

3D Generalist, 3D modeling and rendering, product animation blender

вам нужно визуализировать свой продукт, анимацию, красивое освещение, продающую визуализацию?

поздравляю вас, вы нашли меня! Я сделаю все, чтобы вы остались довольны моей работой

Меня зовут Саламшо, и я являюсь 3d universal уже более 5 лет (моушн-дизайнер).

Я работал в таких программах, как :

Blender,

ZBrush,

замечательный дизайнер,

художник по субстанциям

анимация моделирование навыки монтажа свет цвет и видение художника

Я визуализирую ваши самые сокровенные желания :)

Я свободно говорю по-английски, буду рад внести свой вклад в вашу работу

Наняв меня, вы будете наслаждаться быстрыми ответами, отличным общением и высококачественной работой. Моя главная цель - сделать моих клиентов счастливыми на 100%. Моя любимая цитата: "Я скорее потеряю деньги, чем ваше доверие""