Salamsho00

вам нужно визуализировать свой продукт, анимацию, красивое освещение, продающую визуализацию?
поздравляю вас, вы нашли меня! Я сделаю все, чтобы вы остались довольны моей работой
Меня зовут Саламшо, и я являюсь 3d universal уже более 5 лет (моушн-дизайнер).
Я работал в таких программах, как :
Blender,
ZBrush,
замечательный дизайнер,
художник по субстанциям
анимация моделирование навыки монтажа свет цвет и видение художника
Я визуализирую ваши самые сокровенные желания :)
Я свободно говорю по-английски, буду рад внести свой вклад в вашу работу
Наняв меня, вы будете наслаждаться быстрыми ответами, отличным общением и высококачественной работой. Моя главная цель - сделать моих клиентов счастливыми на 100%. Моя любимая цитата: "Я скорее потеряю деньги, чем ваше доверие""