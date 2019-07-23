Добро пожаловать на мою страницу!

В этом посте я расскажу чем я могу быть полезен для вас и вашего бизнеса!

Уже больше месяца я профессионально занимаюсь настройкой и ведением рекламы Яндекс Директ РСЯ.

Для тех, кто не знает - РСЯ - это реклама, которая показывается горячим клиентам, которые ищут конкретный товар или услугу.

А значит и подходит такая реклама практически для любого бизнеса!

За этот месяц я поработал с 3 различными бизнесами и привлек более 300 заказов через рекламу РСЯ.

Кроме того, при обучении на профессиональном курсе по рекламе РСЯ, я углубляю свои навыки и осваиваю прогрессивные технологии "Специалист по рекламе РСЯ".

Чем я могу быть полезен вашему бизнесу?

- Сделать анализ конкурентов, чтобы выявить сильные и слабые стороны вашего бизнеса, чтобы быть лучше конкурентов

- Провести аудит вашего сайта и оказать помощь в его доработке для увеличения конверсии

- Профессионально настроить и вести рекламу с постоянной отчетностью о проведенной работе

- Обеспечить поток целевых клиентов в ваш бизнес на постоянной основе

Если вы хотите увеличить количество заявок в ваш бизнес и вырасти в прибыли в короткие сроки, я могу провести бесплатный разбор вашего бизнеса и составить стратегию продвижения его в рекламе РСЯ.

Чтобы записаться ко мне на бесплатный разбор, напишите мне в сообщения "Хочу получить разбор" и я свяжусь с вами в ближайшее время!

До встречи!