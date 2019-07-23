Sale7chop

Игорь Sale7chop

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Добро пожаловать на мою страницу!

В этом посте я расскажу чем я могу быть полезен для вас и вашего бизнеса! 

Уже больше месяца я профессионально занимаюсь настройкой и ведением рекламы Яндекс Директ РСЯ. 

Для тех, кто не знает - РСЯ - это реклама, которая показывается горячим клиентам, которые ищут конкретный товар или услугу. 

А значит и подходит такая реклама практически для любого бизнеса! 

За этот месяц я поработал с 3 различными бизнесами и привлек более 300 заказов через рекламу РСЯ. 

Кроме того, при обучении на профессиональном курсе по рекламе РСЯ, я углубляю свои навыки и осваиваю прогрессивные технологии "Специалист по рекламе РСЯ". 

Чем я могу быть полезен вашему бизнесу? 

- Сделать анализ конкурентов, чтобы выявить сильные и слабые стороны вашего бизнеса, чтобы быть лучше конкурентов 

- Провести аудит вашего сайта и оказать помощь в его доработке для увеличения конверсии 

- Профессионально настроить и вести рекламу с постоянной отчетностью о проведенной работе 

- Обеспечить поток целевых клиентов в ваш бизнес на постоянной основе 

Если вы хотите увеличить количество заявок в ваш бизнес и вырасти в прибыли в короткие сроки, я могу провести бесплатный разбор вашего бизнеса и составить стратегию продвижения его в рекламе РСЯ. 

Чтобы записаться ко мне на бесплатный разбор, напишите мне в сообщения "Хочу получить разбор" и я свяжусь с вами в ближайшее время! 

До встречи!