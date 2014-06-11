Salecontent

Контент-стратегия, привлечение клиентов, продающие тексты, консалтинг

Всем привет. Предлагаю свои услуги по контент-маркетингу:

- составление контент-стратегии;

- анализ целевой аудитории и написание контент-плана;

От 8 000 рублей.

Аутсорсинг контента. Имею команду, с удовольствием наполним ваши сайты и блоги. Особое предпочтение отдается корпоративным блогам.

От 4 000 рублей/месяц.

Продающие тексты для ваших продуктов/услуг. Срок написания от 2 недель. Стоимость от 6 000 рублей.

За отзывами моих клиентов и выполненными работами пишите сюда:

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