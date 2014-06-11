Salecontent

Контент-стратегия, привлечение клиентов, продающие тексты, консалтинг
Всем привет. Предлагаю свои услуги по контент-маркетингу:
- составление контент-стратегии;
- анализ целевой аудитории и написание контент-плана;
От 8 000 рублей.
Аутсорсинг контента. Имею команду, с удовольствием наполним ваши сайты и блоги. Особое предпочтение отдается корпоративным блогам.
От 4 000 рублей/месяц.
Продающие тексты для ваших продуктов/услуг. Срок написания от 2 недель. Стоимость от 6 000 рублей.
За отзывами моих клиентов и выполненными работами пишите сюда:
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