Образование:

Сентябрь 2009 - июнь 2014.

Томский Государственный Педагогический Университет

Факультет: Иностранных языков.

Специальность: Перевод и переводоведение.

Закончил с отличием.

Систематическое участие в конференциях и встречах с иностранными гостями университета.

Опыт работы:

Palex Languages&Software

Локализационная компания

июнь 2014 — июль 2015

Janus Worldwide

Локализационная компания

июль 2015 — по настоящее время

Одна из особенностей (что не мало важно на сегодняшний день и, к сожалению, не так часто встречается) произношение:

- чёткая и отработанная дикция;

- отличное произношение английской речи с учётом различного рода интонаций и акцентов (американский и британский).

Профессиональные навыки:

Trados (2007, Studio), SDLX, Memsource, Logoport, LocStudio, LEAF, REACH, Envelope, OddJob и т.д.

Microsoft Word‚ Internet.

Профессиональные навыки работы в сфере звукозаписи - Cubase, Nuendo, Sonor etc.

Также обладаю навыками работы в Adobe Photoshop, Corel Draw, Sony Vegas.

Дополнительные сведения:

Коммуникабельность, аналитические и организаторские способности, ответственность, пунктуальность.

Знания языков: английский.

Также занимаюсь музыкальным творчеством - участник группы: вокалист (чистый, высокий вокал).

Дополнительно владею навыками игры на гитаре, барабанах.

Способен заниматься переводом и озвучкой фильмов, сериалов и т.д.