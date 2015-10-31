Образование:
Сентябрь 2009 - июнь 2014.
Томский Государственный Педагогический Университет
Факультет: Иностранных языков.
Специальность: Перевод и переводоведение.
Закончил с отличием.
Систематическое участие в конференциях и встречах с иностранными гостями университета.
Опыт работы:
Palex Languages&Software
Локализационная компания
июнь 2014 — июль 2015
Janus Worldwide
Локализационная компания
июль 2015 — по настоящее время
Одна из особенностей (что не мало важно на сегодняшний день и, к сожалению, не так часто встречается) произношение:
- чёткая и отработанная дикция;
- отличное произношение английской речи с учётом различного рода интонаций и акцентов (американский и британский).
Профессиональные навыки:
Trados (2007, Studio), SDLX, Memsource, Logoport, LocStudio, LEAF, REACH, Envelope, OddJob и т.д.
Microsoft Word‚ Internet.
Профессиональные навыки работы в сфере звукозаписи - Cubase, Nuendo, Sonor etc.
Также обладаю навыками работы в Adobe Photoshop, Corel Draw, Sony Vegas.
Дополнительные сведения:
Коммуникабельность, аналитические и организаторские способности, ответственность, пунктуальность.
Знания языков: английский.
Также занимаюсь музыкальным творчеством - участник группы: вокалист (чистый, высокий вокал).
Дополнительно владею навыками игры на гитаре, барабанах.
Способен заниматься переводом и озвучкой фильмов, сериалов и т.д.