"Из грязи - в князи"

Здравствуйте, я художник-самоучка, ищущий работы и цель для развития имеющихся навыков, цель уже есть, осталась работа, которую можете предоставить мне вы.

Плюсы работы со мной:

Гарантирую при работе часто проявлять коммуникацию;

Бесплатно делаю большие правки на начальных этапах работы и маленькие правки в середине и в конце работы;

Не буду скрывать и расскажу о своих минусах:

Имею проблемы в рисовании анатомии и пропорциях;

Иллюстрация может выглядеть мрачной и местами небрежной;

Программы которыми я пользуюсь:

Paint Tool Sai;

Krita.

Связь:

Вконтакте: Даша Салыкина (vk.com)

Инстаграм: Salkinsh (@salkinsh) • Фото и видео в Instagram

Способы оплаты:

Webmoney;

Qiwi;

Paypal;