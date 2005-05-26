"Из грязи - в князи"
Здравствуйте, я художник-самоучка, ищущий работы и цель для развития имеющихся навыков, цель уже есть, осталась работа, которую можете предоставить мне вы.
Плюсы работы со мной:
Гарантирую при работе часто проявлять коммуникацию;
Бесплатно делаю большие правки на начальных этапах работы и маленькие правки в середине и в конце работы;
Не буду скрывать и расскажу о своих минусах:
Имею проблемы в рисовании анатомии и пропорциях;
Иллюстрация может выглядеть мрачной и местами небрежной;
Программы которыми я пользуюсь:
Paint Tool Sai;
Krita.
Связь:
Вконтакте: Даша Салыкина (vk.com)
Инстаграм: Salkinsh (@salkinsh) • Фото и видео в Instagram
Способы оплаты:
Webmoney;
Qiwi;
Paypal;
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