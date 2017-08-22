Salomeya_L

Редактор/Переводчик русский/английский/литовский

Окончила факультет Журналистики МГУ им. Ломоносова, получаю второе высшее на экономическом факультете МГУ.

Имею опыт работы бренд-менеджера на семейном телеканале Nickelodeon - работа требовала высокого уровня самоорганизованности и пунктуальности. Сейчас занимаюсь редактированием сценариев детских мультфильмов и семейных сериалов для этого канала - корректирую грамматические и стилистические ошибки, перевожу с английского на литовский языки. Хорошо чувствую язык, грамотно пишу, умею внимательно вычитывать тексты и, главное, люблю такую работу, что повышает работоспособность в разы. Ищу работу в качестве редактора/корректора/переводчика.