Необходим дизайн обложки книги «Сказка про Емелю-бойца, оборонного спеца» с использованием ранее созданных иллюстраций Каримовой Флорой.
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Необходим дизайн обложки книги «Сказка про Емелю-бойца, оборонного спеца» с использованием ранее созданных иллюстраций Каримовой Флорой.
Требуется исполнение 15-20 иллюстраций (карикатур) к книге, написанной на манер филатовского Федота-стрельца, – Сказке про Емелю-бойца, оборонного спеца. Текст сказки вышлю на e-mail.