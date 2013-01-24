Salvikk

Алексей Salvikk

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
[email protected]

Отзывы фрилансеров

naayki
Флора 
33 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$550
10 баллов
12 лет назад
Иллюстрации (карикатуры) к Сказке про Емелю-бойца
С Алексеем у нас в ходе сотрудничества сложились дружеские отношения.) Очень довольна я, что он взял меня исполнителем на свой проект, рисовать иллюстрации к его замечательной книге "Сказка про Емелю-бойца, оборонного спеца или Наставление по мебелизационной подготовке", которую очень рекомендую к прочтению.) Как заказчик Алексей очень положительный человек, он всегда точно ставит задачу, описывая все-все детали, именно поэтому я рисовала быстро и точно по ТЗ.) Оплата всегда приходила даже раньше и больше заявленной мною, что отличает Алексея как ответственного человека и очень доброго.)) Были бы все заказчики такими как Алексей, был бы рай для фрилансеров на Земле.)) Очень рекомендую к сотрудничеству!!!
Даже с помощью всего спектра изобретений Кирилла и Мефодия невозможно описать способности этой замечательной девушки. Чувство зависти не свойственно безвременно ушедшим, но даже в этом правиле после завершения совместного с Флорой проекта появилось исключение: Айвазовский, Васнецов, Рафаэль с прицепом из дюжины заслуженных мастеров завистливо завертелись в своих последних пристанищах. Точность образов, феерия красок, потрясающее исполнение и непревзойдённая лёгкость руки в совокупности зажгли новую звёздочку на художественном небосклоне. Достаточно пройтись по линейке рождённых волшебной кистью феи шедевров, чтобы понять масштаб и величие мастера. Говорят, волшебников не существует, но сегодня эта аксиома опровергнута. Моя профессиональная деятельность никак не связана с растениями, но после общения с кудесницей цветовой гаммы я стал убеждённым Флористом…
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