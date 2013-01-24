С Алексеем у нас в ходе сотрудничества сложились дружеские отношения.) Очень довольна я, что он взял меня исполнителем на свой проект, рисовать иллюстрации к его замечательной книге "Сказка про Емелю-бойца, оборонного спеца или Наставление по мебелизационной подготовке", которую очень рекомендую к прочтению.) Как заказчик Алексей очень положительный человек, он всегда точно ставит задачу, описывая все-все детали, именно поэтому я рисовала быстро и точно по ТЗ.) Оплата всегда приходила даже раньше и больше заявленной мною, что отличает Алексея как ответственного человека и очень доброго.)) Были бы все заказчики такими как Алексей, был бы рай для фрилансеров на Земле.)) Очень рекомендую к сотрудничеству!!!